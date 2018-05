«Un giorno verrà e mi ammazzerà: fermate lo stalker»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 27 Maggio 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 12:52

GIUGLIANO - «Ho paura che mi uccida, mi voglio suicidare». Ha denunciato più volte il suo persecutore che, arrestato, è tornato subito in libertà con un ordine restrittivo: vietato avvicinarsi. Ma, secondo quanto racconta la vittima di questa triste storia, lo stalker, figlio del compagno oramai deceduto, continua a seguirla e a minacciarla.Una vicenda che ha dell'incredibile se si pensa al numero di donne uccise dall'inizio dell'anno. Lei, 47 anni, disperata, ha avuto il coraggio di raccontare tutto per liberarsi da questo incubo. «Non ne posso più. Vivo chiusa in casa da mesi. Quando vedo il sole mi fanno male gli occhi. L'avevano arrestato, ma il giudice ha ascoltato solo la sua versione e non me, così lo hanno liberato. Ma è mai possibile? Perché non hanno voluto sentirmi? Che senso ha sentire lui e non me che sono la vittima? Nessuno ha ascoltato le mie ragioni».La vicenda nasce lo scorso gennaio. La donna, di origini rumene, vive in casa dell'ex compagno, padre del violento, che deceduto qualche tempo fa le ha lasciato una nuda proprietà: il figlio non intende cedere quel che ritiene sia suo. Ma dal testamento del defunto risulta ben altro.La nuda proprietà dell'appartamento è dell'altra figlia, ma la residenza spetta alla donna che per sei anni si è presa cura del padre del violento. «Mi ha distrutto il giardino, mi ha fatto mandare una lettere dall'avvocato affinché io tolga le telecamere. Le fece installare il mio compagno per paura delle aggressioni del figlio. Io le tengo perché voglio controllare se lui viene e lo ha fatto diverse volte».Ed infatti i carabinieri di Giugliano lo arrestarono proprio mentre si trovava nel giardino della donna e non era la prima volta. In altri casi si era introdotto per fare danni. «Lo rivedo con una tanica di benzina in mano. Io ho paura di morire. L'altra volta l'ho visto in strada. Mi ha fatto segno che mi taglia la testa. Poi scrive frasi su Facebook su questa vicenda. E io sono spaventata a morte».