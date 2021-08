Napoli, strada ancora chiusa dopo l'allagamento e lavori per tutta la notte

Andranno avanti tutta la notte i lavori di ripristino della rete idrica su via Giacomo Leopardi a Fuorigrotta. Un tratto di strada - nei pressi della stazione Cumana - chiuso da questa mattina che ha provocato non pochi problemi al traffico veicolare a causa dello scavo. Un intervento urgente reso necessario da una perdita che, nelle prime ore del mattino, ha allagato l’intera carreggiata. Attualmente i tecnici dell’ABC stanno procedendo al controllo del tratto sostituto che corre in direzione del palazzo evacuato lo scorso 10 giugno. Verifica necessaria per scongiurare ulteriori problemi in un quartiere in cui, proprio ultimamente, gli allarmi alla rete idrica sembrano essere all’ordine del giorno.



