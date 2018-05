Giovedì 31 Maggio 2018, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 16:50

Sono quasi ultimati, in anticipo rispetto alla scadenza prevista (gennaio 2019), i lavori di rifacimento delle barriere protettive e di ripristino del piano viabile della strada provinciale Capri - Anacapri sull'isola azzurra. La strada, che parte dallo svincolo sui due golfi nel Comune di Capri e si sviluppa lungo un percorso assai tortuoso fino all'Hotel San Michele ad Anacapri, raggiunge un'altezza di circa 400 metri sul livello del mare con strapiombi, in alcuni punti, anche di circa 300 metri.A fronte di queste caratteristiche di pericolosità l'arteria presentava, per un tratto, un parapetto di cm 40, sormontato da un'esile ringhiera di circa 50 cm danneggiata in più punti, e in un altro una ringhiera in ferro di m 1,30 con piantoni in ferro rivestiti in cotto ed elementi in muratura. La Città Metropolitana è intervenuta con un progetto redatto dalla Direzione Viabilità che ha previsto la sostituzione totale del sistema di barriere con una nuova protezione in grado di garantire l'assorbimento di eventuali urti dei veicoli e contemporaneamente di soddisfare i requisiti estetici di controllo e tutela ambientale richiesti dal particolare pregio paesaggistico che caratterizza la zona.L'intervento ha previsto, infatti, la realizzazione di un parapetto in cemento armato rivestito in pietra da ambo i lati e coronato da un cordolo di mattoncini rossi dell'altezza di 80 cm, con sovrastante ringhiera in acciaio dell'altezza di 50 cm; il tutto per un elemento strutturale unico di protezione di 130 cm complessivi, paragonabile a una barriera bordo ponte, capace di impedire, tra l'altro, anche la fuoriuscita dei mezzi pesanti autorizzati a circolare sull'isola. Il costo dell'intervento è stato di circa 750mila euro. Terminata la barriera, resta da risistemare il manto di asfalto e la segnaletica, i cui lavori riprenderanno non appena sarà conclusa la stagione estiva, per non creare problemi ai flussi turistici.