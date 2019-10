Rischio crollo tra Quarto e Pianura: strada chiusa e auto dirottate

È stata disposta la chiusura parziale di via Pisani, strada che collega Quarto con Pianura. Il motivo è dovuto come fanno sapere dalle 9° Municipalità di Soccavo-Pianura «dal persistere del pericolo di crollo di una parte del costone di via Pisani, che è stato certificato dal servizio Difesa Idrogeologica del Territorio».

Precisamente si tratta della zona che va dal civico 301 in direzione del comune di Quarto che sarà chiuso al traffico veicolare fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In particolare sono stati installati dei cartelli stradali e new jersey inamobivili con segnalazioni luminose che indicheranno ai cittadini il percorso alternativo da seguire e precisamente quello di via Montagna Spaccata-via Campana.

