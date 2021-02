Traffico infernale tra Marano e la collina dei Camaldoli. L'ennesima chiusura di via Mandracchio, con la conseguente deviazione dei percorsi per gli automobilisti che da Marano si dirigono verso la zona ospedaliera di Napoli, è da stamani fonte di innumerevoli disagi per i cittadini.

Code lunghissime lungo diverse arterie. Anche le linee dell'Anm hanno devitato temporaneamente il percorso. Il traffico si concentra in particolar modo in via Marano-Pianura, via Camillo Guerra (nella foto), piazzetta Nazareth e in via Sant'Ignazio di Loyola, arterie che ricadono nella sfera di competenza dei comuni di Marano e Napoli.

