Piuttosto che avviare un braccio di ferro tra enti, il Comune di Casoria scende in campo per avviare la bonifica del Cantariello, una vasta zona a confine con Afragola, di competenza anche di Città Metropolitana, attualmente unica e vergognosa arteria d'accesso per raggiungere, tra l'altro, i centri commerciali Ikea, Leroy Merlin e la multisala cinematografica UciCinemas, ad una manciata di passi dagli svincoli autostradali e degli assi di supporto del Mediano.L'obiettivo è di incominciare a ripulire per recuperare e valorizzare un'area ridotta a un'enorme discarica a cielo aperto, da anni autentica bomba ecologica che minaccia ambiente e sottosuolo. Lo scenario attuale è surreale: c'è di tutto. Si va dagli elettrodomestici ai materassi e alle scorie della lavorazione industriale. Ma ci sono anche pneumatici, amianto e materiali di risulta utilizzati in edilizia. Tutto a ridosso di un consolidato accampamento rom per il quale da anni si discute su una possibile delocalizzazione. «L'idea è di realizzare al posto di tutte quelle tonnellate di spazzatura un parco urbano che possa essere volano per lo sviluppo del terziario e dell'intero territorio», dice Salvatore Iavarone, consigliere comunale dell'amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Bene che sta cercando di portare avanti un disegno in tal senso con la Città metropolitana.Ma mentre si guarda agli obiettivi futuri bisogna confrontarsi con gli incivili che di quella zona ne hanno fatto il loro sversatoio preferito. Diversi sono quelli, privi di qualsiasi senso civico, che soprattutto nelle ore notturne, in modo da eludere un qualsiasi controllo, utilizzano l'area come discarica. Il Comune, insieme con la società concessionaria del ciclo integrato dei rifiuti «Casoria ambiente», da ieri ha avviato una nuova attività di raccolta straordinaria dei rifiuti disseminati lungo l'intera via Cantariello. L'iniziativa, che vedrà impegnati diversi operatori, si protrarrà per alcuni giorni fino a riportare alle perfette condizioni igieniche la strada di proprietà di Città Metropolitana. «Abbiamo preferito contrastare quello scempio, con risorse autonome, per evitare agli automobilisti in transito e ai residenti ulteriori disagi», fanno rilevare dal Palazzo di città dove si valuta anche il progetto per garantire un futuro dignitoso e quindi un'integrazione reale alle diciotto famiglie nomadi (più cinque abusive) che occupano da un trentennio circa quella baraccopoli. «L'ottanta per cento di queste persone sono nate in Italia, il sessanta di esse sono minorenni. Abbiamo chiesto di individuare appartamenti su scala metropolitana per arrivare ad una fattiva integrazione abitativa», sottolinea Iavarone.Le condizioni di degrado e di sfascio del Cantariello, strada che confluisce sulla Circumvallazione esterna, nastro d'asfalto di circa trenta chilometri che unisce l'hinterland con il litorale domizio, sono note da anni. Mai nessuno però ha mosso un dito per frenare questa allarmante situazione. L'area e tutti gli svincoli della stessa ex «strada degli americani», sono ridotti a discarica a cielo aperto. Le diramazioni che immettono in via Boccaccio ma pure quelle che ricadono in zona di San Pietro a Patierno, e quindi di competenza del comune di Napoli, e che conducono su via Caserta al bravo, tra Casavatore e Casoria, sono in uno stato di indescrivibile abbandono. Questi ultimi svincoli, a causa dei troppi rifiuti, sono stati addirittura interdetti alla circolazione: un provvedimento che paradossalmente ha finito per aumentare il degrado e gli sversamenti. Inutili finora proteste e petizioni.