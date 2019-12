Spaventoso incidente stradale sulla Nola-Villa Literno dove un autocompattatore per trasporto rifiuti si è ribaltato occupando per ore l'intera carreggiata direzione Villa Literno. L' autista del mezzo,per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale del distaccamento di Nola, dipendente dalla sezione di Napoli,ha perso il controllo del mezzo proprio all'altezza dello svincolo per Pomigliano d'Arco dell'asse mediano nel territorio del Comune di Acerra. Il mezzo, della ditta Inco di Caivano, ha prima impattato contro il guardrail di destra e poi quello divisorio della carreggiata per poi ribaltarsi. L'autista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dov'è tuttora ricoverato. Sul posto gli agenti della Stradale di Nola per i rilievi dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico e per rimuovere il mezzo sono servite due enormi gru e diverse ore di lavoro poiché l'autocompattatore era carico di rifiuti che però non sono usciti dal compattatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA