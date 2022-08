Strada Statale 145 Sorrentina, da domani limitazioni al transito dei mezzi pesanti

Contingentare e regolamentare il transito dei veicoli pesanti sulla rete viaria della penisola sorrentina, per razionalizzare gli accessi sulla strada statale 145. È quanto prevede un'ordinanza firmata dai sindaci dei Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense finalizzata a mitigare le conseguenze derivanti dai grossi volumi di traffico che attraversano i centri urbani, soprattutto per quanto riguarda le problematiche collegate ai mezzi pesanti che percorrono la direttrice da Castellammare di Stabia verso Sorrento e viceversa. Flussi di traffico che si registrano durante i mesi estivi e che, per la loro particolare intensità, danno luogo a situazioni di congestione della circolazione stradale.

Il provvedimento prevede che a partire dalla mezzanotte del 5 agosto e fino alle ore 1 del 5 settembre, i veicoli adibiti a trasporto merci, con peso a pieno carico di oltre 7,5 tonnellate, diretti o provenienti dalla penisola sorrentina, non potranno circolare dalle ore 8 alle 14, nonché nella fascia oraria compresa tra le ore 17 e l'1 del giorno successivo. Nei giorni festivi (domeniche e 15 agosto) vige invece il divieto assoluto di circolazione per i mezzi pesanti. Con decorrenza dalle ore 1 del 5 settembre e fino al 30 settembre, invece, alla stessa tipologia di veicoli è fatto divieto assoluto di circolazione dei giorni di sabato e domenica.

«Il dispositivo è frutto di un lungo confronto tra noi sindaci, istituzioni, forze dell'ordine ed associazioni di categoria, avviato da tempo in uno specifico tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Napoli - spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Si tratta di un primo passo verso una regolamentazione della circolazione lungo le nostre strade, che possa evitare i noti problemi di congestionamento che provocano, in questa stagione e nei fine settimana, gravissimi disagi per cittadini e turisti. Ringraziamo il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, ancora una volta, verso le tematiche della viabilità. Un nodo cruciale, che deve essere affrontato anche attraverso altre soluzioni che saranno portate a breve all'attenzione del tavolo di lavoro».