Riviera di Chiaia, via alla pulitura delle caditoie contro gli allagamenti

Martedì 15 Ottobre 2019, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 15:33

Via al piano straordinario di pulitura delle caditoie. «Obiettivo - spiega il presidente della commissione ambiente della prima Municipalità Mimmo Addattilo - evitare nuovi allagamenti non solo alla Riviera di Chiaia ma anche nelle altre strade». Si sta lavorando a tappe, ieri alla Riviera. E nei prossimi giorni a Chiaia, Mergellina e Posillipo. Le ultime bombe d'acqua hanno provocato, infatti, numerosi danni agli esercizi commerciali, anche a quelli muniti di autopompa per evitare gli allagamenti. L'operazione di pulitura delle caditoie è stata concordata con Abc.