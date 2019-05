Domenica 26 Maggio 2019, 14:00

Si è infortunato scendendo dal mezzo su cui era in servizio durante la notte. L'uomo, un dipendente della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Marano, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dopo esser finito in una delle tantissime buche presenti sul tratto stradale che congiunge Marano a Quarto. Le strade in quel tratto (via Pendine-Casalanno, via Perreca, via Viticaglia, via Paratine) non sono illuminate. Da tempo gli operatori ecologici della ditta Tekra e alcuni consiglieri comunali segnalano "la pericolosità della zona", completamente al buio e tra le più dissestate del territorio. L'operatore ecologico se l'è cavata con una prognosi di pochi giorni. "Bisogna agire in fretta - spiegano alcuni dipendenti dell'azienda - prima che si verifichino altre tragedie". Due settimane fa, in un altro punto di Marano, perse la vita Salvatore Arciello, travolto e schiacchiato da un autocompattatore in retromarcia.