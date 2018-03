Strade, dopo il gelo asfalto in pezzi: misura la «tua» buca e manda la foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Marzo 2018, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 09:39

Un metro, un ciclomotore e tanta pazienza. Ieri mattina abbiamo percorso la città con una missione precisa: individuare quante più buche possibile e misurarle per verificarne la pericolosità. Sappiate subito, cari lettori, che il risultato è inevitabilmente incompleto, platealmente parziale, perché per andare a cercare (e misurare) tutte le buche della città di Napoli, ci vorrebbe un esercito. Perciò fin d’ora vi chiediamo di collaborare alla nostra ricerca proseguendo nell’operazione che abbiamo iniziato ieri e mandando al nostro sito web le vostre foto con misurazione precisa della buca.Il dettaglio della situazione lo vedete nelle immagini che circondano questo articolo. Dissesti e sprofondamenti abbondano dalla zona collinare al mare, situazione resa ancora più drammatica dagli eventi atmosferici che si sono accaniti sulla nostra città nelle ultime settimane: prima una pioggia incessante, poi il gelo, la neve e il ghiaccio. Così è accaduto che le malmesse strade di Napoli prima si sono imbevute d’acqua che ha scavato inesorabili solchi al di sotto del manto stradale, poi in quei solchi s’è infilato il gelo che ha spaccato tutto e ha contribuito ad aumentare a dismisura il numero di dissesti, buche, voragini in ogni quartiere della città.