«La sicurezza stradale non è un problema solo dei familiari delle vittime ma riguarda tutti». Da tempo, don Piero Milani, parroco della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, è sceso in campo nella battaglia per «la vivibilità delle strade di Napoli che dovrebbero essere un luogo di incontro e non di morte». Ora che verranno installati attraversamenti rialzati e dossi, come previsto nel progetto dell'amministrazione comunale in sinergia con la prefettura, questa battaglia portata avanti con i comitati e le associazioni di quartiere «non deve fermarsi». Se, è vero che dopo i tragici investimenti di Elvira Zriba, Giuseppe Iazzetta e Alessandra Navarra che hanno perso la vita e di un 40enne di Avellino, ricoverato da venti giorni al Cardarelli, ci sarà una svolta in tema di sicurezza stradale, è altrettanto vero che «i dossi non bastano». «C'è bisogno di altre azioni da mettere in campo per tutelare soprattutto i pedoni», spiega Don Piero che continuerà la sua battaglia domenica con l'allestimento di «un banchetto firme per la sicurezza stradale».

APPROFONDIMENTI

«La sicurezza delle strade è un problema collettivo, è importante sensibilizzare e fare informazione, come faremo domenica», spiega Don Piero, annunciando l'appuntamento del 5 marzo, dalle 10 alle 13, nel cortile della Chiesa di Piedigrotta dove sarà allestito un punto di raccolta firme. «Non bastano i dossi per tutelare i pedoni, c'è bisogno anche di un'adeguata regolamentazione dei semafori e azioni di monitoraggio per il problema dell'alta velocità», aggiunge il parroco che suggerisce anche «una campagna di sensibilizzazione e informazione che riguarda il senso civico dei cittadini». «Non esiste un'unica soluzione per evitare altre tragedie ma con la collaborazione e la sinergia di tutte le forze di un territorio, le soluzioni si possono trovare», insiste Don Piero, sempre più convinto che «non si deve dimenticare quello che è successo». Al banchetto firme si alterneranno i volontari impegnati nella battaglia per la sicurezza stradale, a cominciare da Antonella Masella, vedova di Giuseppe Iazzetta, l'ingegnere di 62 anni travolto lo scorso 18 settembre mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, in piazza Sannazaro. «La sicurezza deve essere garantita da un buon funzionamento dell'impianto semaforico che, attualmente, concede solo pochissimi istanti ai pedoni per attraversare», spiega Antonella per chiedere che «la gestione semaforica sia calibrata sulle reali necessità dei pedoni».

Tra le iniziative organizzate da Don Milani per non far calare l'attenzione sul tema della sicurezza, l'appuntamento più importante è quello dell'incontro mensile tra cittadini, associazioni, comitati e municipalità che si ritrovano nel salone parrocchiale messo a disposizione come «luogo di dialogo e confronto per la proposta di soluzioni in tema di sicurezza stradale nell'area di Mergellina». L'obiettivo dei cittadini che hanno fatto rete con il parroco e anche con i familiari delle vittime è «fermare investimenti e ferimenti», come hanno spiegato i rappresentanti del comitato Salviamo Mergellina, Rampe Sant'Antonio a Posillipo e l'Associazione Consumatori del quartiere. Il dito è puntato sull'area da loro soprannominata striscia della morte ovvero la zona compresa tra via Caracciolo e piazza Sannazaro che nonostante la presenza di strisce pedonali e quattro semafori, continua a essere luogo di gravi incidenti, per non parlare dei numerosi tamponamenti che avvengono quotidianamente. Per questi motivi, «i dossi e gli attraversamenti pedonali devono essere solo l'inizio di un percorso continuativo e costante in tema di sicurezza stradale», hanno concluso i rappresentanti dei comitati.