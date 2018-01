Si è svolto questa mattina a Napoli nella sede del Comando delle forze operative del Sud il passaggio di consegne al Raggruppamento Campania tra il colonnello Andrea Mazzotta, comandante del reggimento «Cavalleggeri Guide» (19°) e il colonnello Davide Scopece, Comandante dell'8° reggimento bersaglieri. Alla presenza del ​g​enerale di ​corpo d'armata​ Francesco Luigi De Leverano, ​c​omandante delle ​f​orze ​o​perative del Sud, il ​c​omandante Mazzotta ha esposto i risultati raggiunti dai circa 1000 uomini e donne impegnati nell'operazione Strade Sicure in questi oltre ​3 mesi di suo comando: 10​mila pattuglie effettuate, più di 8500 persone identificate, 760 veicoli controllati, 11 arresti, oltre 5 kg di droga sequestrati, 232​mila euro di sanzioni amministrative. Nella ​cosiddetta ​Terra dei Fuochi​ area tra le province di Napoli e Caserta, il Raggruppamento, oltre le normali attività di pattugliamento per la prevenzione e il contrasto ai reati ambientali, ha partecipato a due maxi operazioni coordinate dalla Prefettura, congiuntamente alle forze di polizia, alla Guardia di Finanza e a team dell'Asl e dell'Arpac.



Inoltre il raggruppamento Campania​,​ oltre a presidiare quotidianamente le province di Napoli e Caserta​.​ in questi mesi di intenso lavoro è intervenuto con compiti specifici per la campagna antincendi sul Vesuvio e per il G7 di Ischia, dove continua a essere impiegato in attività di anti sciacallaggio a seguito del terremoto dell​'​agosto scorso. Diversi sono stati gli interventi a favore dei cittadini nel corso di emergenze, tra i quali ​è stato ricordato il fermo per tentativo di violenza di genere, interventi in gravi incidenti stradali e decine di soccorsi per malori come l'ultimo accaduto proprio qualche giorno fa al porto di Napoli dove i militari hanno salvato la vita a un uomo colto da arresto cardiaco.​

Martedì 9 Gennaio 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 18:55

