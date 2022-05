Strage di Capaci, Maresca incontra gli studenti dell'IC Falcone in occasione trentennale

In occasione del trentennale della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, il magistrato Catello Maresca incontrerà domani, 20 maggio, alle ore 9, gli studenti delle classi della scuola media secondaria dell’istituto comprensivo «Giovanni Falcone» (Via Pallucci 100, Pianura).

Al dibattito sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno civile, moderato dal giornalista e direttore de «La Voce di Pianura» Luigi Panico, parteciperanno: la dirigente scolastica Maria Gargiulo, il vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune di Napoli Maria Filippone, il presidente della IX municipalità Andrea Saggiomo, il dirigente del commissariato di polizia di Pianura Arturo De Leone, il consigliere comunale Giorgio Longobardi, il consigliere regionale Marco Nonno e il docente del liceo scientifico di Quarto Ennio Varchetta.