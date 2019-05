Domenica 26 Maggio 2019, 20:02

Strage di gattini in un parco di via Gioberti, a Marano. Un uomo, armato di pala, ha colpito selvaggiamente quattro gattini, nati da soli quattro giorni, e la mamma dei piccoli felini. Non contento si è scagliato anche contro un'altra cucciolata e ammazzando un altro gattino. I gatti, che si erano sistemati in una scala del parco, erano seguiti da alcuni residenti che li avrebbero dati in adozione una volta ultimata la fase di svezzamento. L'uomo che ha ammazzato i gatti, verosimilmente un residente della zona, ha fatto perdere le proprie tracce. Nessuno si sa chi sia. Domani alcuni residenti sporgeranno una denuncia contro ignoti presso la locale compagnia dei carabinieri.