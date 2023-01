Non si ferma la strage dei felini: a Napoli l'ennesimo gatto ucciso

Ennesimo episodio di violenza contro gli animali. Siamo a Napoli, in Via Piedigrotta, dove un gattino è stato ritrovato senza vita sul bordo della strada, probabilmente avvelenato. Non si ferma la strage dei randagi e le istituzioni continuano a non dare la giusta importanza a questi avvenimenti che ormai sono diventati ordinari.

A ritrovare la piccola carcassa è stato un cittadino, il quale, indignato, ha segnalato la vicenda al consigliere Francesco Emilio Borrelli. «Chiediamo alle Autorità di verificare l'accaduto e che il fenomeno non passi in secondo piano», le parole del deputato.

Animali indifesi sui quali si ripercuote un serio disturbo della condotta ed anche un annullamento totale di ciò che può essere l'amore verso la vita. Indifferenza e superficialità difronte a questi episodi, ritenuti il più delle volte, «relativamente gravi» e, nonostante l'impegno continuo di associazioni e volontari, le continue uccisioni di animali randagi non vengono fermate.