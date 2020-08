Una gattina martoriata e un'altra fatta trovare priva di vita in un sacchetto: è allarme nella zona di Poggio Sant'Antonio a a Torre del Greco. A segnalarlo è il presidente del corpo provinciale guardie ambientali Salvatore De Chiara nel raccontare «l'atroce fine di una gattina dolce e amorevole. Salvata, sterilizzata, ieri sera ho terminato con la cura. Stamattina per colpa di una “bestia” l'ho trovata morta».

«Se qualcuno sa o ha visto qualcosa mi contatti, anche in modo anonimo - prosegue - Quindici giorni fa una altra gattina me l'hanno fatta trovare in un sacchetto priva di vita. Aiutatemi che vi assicuro che sei anni di carcere a questa “bestia” nessuno glieli toglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA