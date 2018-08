Strage sul Pollino, è il giorno del dolore a Qualiano: mille in lacrime per Antonio e Carmen

Giovedì 23 Agosto 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 16:43

QUALIANO - È il giorno del dolore per la città di Qualiano, dove risiedevano Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i coniugi morti nella tragedia del Raganello. Quasi mille le persone giunte nella chiesa Maria Santissima Immacolata di via Dogma per dare l'ultimo saluto alla giovane coppia.Una folla commossa ha affollato la parrocchia fin dalle prime ore del mattino, quando è stata allestita la camera ardente. II funerali, iniziati poco fa, sono officiati dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo. Accanto a lui diversi parroci dei comuni limitrofi. In chiesa il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis e il vicesindaco di Napoli Raffaele del Giudice, originario di Qualiano.In prima fila anche Michela, la maggiore delle figlie di Antonio e Carmen, scampata miracolosamente alla furia delle acque. «Quando penseremo a loro - ha detto il vescovo Spinillo - penseremo a due persone che si donavano, che donavano amore. I figli, gli amici, i familiari porteranno tutto questo amore dentro di loro. Non siamo qui per dare risposte, siamo qui a riconoscere i nostri limiti e a darci reciproco sostegno».