Strage Secondigliano, medaglia d’oro al valor civile a Bruner e Cinque per volere di Mattarella

Si terrà il 27 gennaio nella sede della prefettura a Napoli la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro in memoria del capitano Francesco Bruner e del luogotenente Vincenzo Cinque, della polizia municipale di Napoli, vittime della strage di via Napoli Capodimonte, avvenuta il 15 maggio 2015, quando l’infermiere 49enne Giulio Murolo iniziò a sparare all’impazzata, dal balcone di casa sua uccidendo ben cinque persone.

Il capitano Francesco Bruner, intervenne pur di salvare le persone che erano sul posto inermi dinnanzi alla furia omicida del folle infermiere ma fu colpito mortalmente lasciando una famiglia in preda alla disperazione e allo sconforto.

Vincenzo Cinque, si spense, invece, il 12 luglio, a causa delle ferite riportate nella sparatoria.

Memore di questi gesti eroici il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha deciso di assegnare alle due vittime la medaglia d’oro al valor civile: «Intervenuto per garantire la sicurezza dei passanti in seguito all’esplosione di proiettili da parte di un uomo colto da raptus, veniva coinvolto nel conflitto a fuoco e perdeva la vita. Chiarissimo esempio di coraggio e di senso del dovere».