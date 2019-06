Domenica 16 Giugno 2019, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strattonano e rapinano un anziano, due marocchini arrestati in provincia di Napoli. In azione i carabinieri della stazione di Calvizzano, unitamente ai militari della sezione radiomobile di Giugliano e ad un agente della Polizia di Stato, che hanno tratto in arresto per rapina il 27enne Ayoub Cherif Mghari e il 25enne Amine Faqki.I due uomini avevano appena spinto a terra e strappato il borsello ad un anziano quando sono stati notati da un poliziotto libero dal servizio. Cherif Mghari è stato immediatamente bloccato mentre il complice è riuscito a fuggire.Grazie all’intervento immediato di una pattuglia dei carabinieri di Calvizzano e di una del Radiomobile, anche Faqki è stato raggiunto e bloccato prima che scavalcasse una recinzione di un terreno. Recuperato e restituito il bottino, dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.