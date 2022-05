Comunità in rete contro il ciber risk: a Striano nasce lo sportello anti-bullismo

Sarà attivo dal 25 maggio, presso il centro sociale di via Beniamino Marciano a Striano, lo sportello antibullismo voluto dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto del Moige (Movimento italiano genitori) “Comunità in rete con il cyber risk”. «L'obiettivo è di accogliere, informare, affiancare, sostenere bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie per elaborare e realizzare sul territorio misure ed interventi in grado di prevenire ed arginare il fenomeno», spiegano gli esponenti dell’esecutivo. L’iniziativa nasce da una proposta dell’assessore alle politiche sociali Antonietta Boccia, che nei giorni scorsi aveva ospitato a Striano un’iniziativa proprio del Moige, con il coinvolgimento delle scuole del territorio. Dopo l’evento, la nascita dello sportello di ascolto per prevenire il bullismo.

