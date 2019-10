Martedì 8 Ottobre 2019, 13:32

Ruspe in azione questa mattina a Terzigno all’interno del Parco Vesuvio. E’ iniziato l’abbattimento di un grosso manufatto realizzato abusivamente dal 1992.Su ordine della procura di Nola saranno completamente rasi al suolo circa mille cinquecento metri quadri di solai distribuiti su tre livelli. Protestano proprietari e vicini. Su un palazzo adiacente comparso uno striscione “Discarica nel parco legale, casa bene primario da demolire”. Per i proprietari “Una grande ingiustizia dopo condoni e una lunga battaglia giudiziaria”. Irremovibile la procura che ha ordinato l’abbattimento e il ripristino dei luoghi addebitando ai responsabili dell’abuso circa quattrocentomila euro per le spese di demolizione.