Alessandro come Lenù de «L'amica geniale»: da Napoli alla Normale di Pisa

L'annuncio è di quelli belli, da segnalare in grassetto sul sito della scuola. Perché dopo mesi tormentati per l'emergenza Covid, il liceo Cuoco-Campanella con orgoglio e grande soddisfazione ha messo a segno un traguardo eccellente che dà speranza. Lo studente Alessandro Volpe della classe 4BS è stato selezionato per partecipare ai prestigiosi corsi di orientamento universitario della Scuola Normale di Pisa. Il diciassettenne è tra i 154 vincitori delle selezioni che vengono indette sia sul territorio nazionale che internazionale, di cui solo quattro sono studenti di Napoli. Per il liceo scientifico guidato dalla dirigente scolastica Adele Barile è un successo da non dimenticare, poiché la scelta dello studente meritevole arriva ad appena un anno dall'iscrizione della scuola che sorge in un contesto complesso, a ridosso di via Foria e dei Miracoli. La scelta avviene per segnalazione diretta di studenti meritevoli, ossia con una media alta ottenuta dal secondo anno in poi, ma anche per attività e interessi extrascolastici, e per le motivazioni fornite dallo studente relative alla partecipazione ai corsi. Papà funzionario tecnico dei trasporti e mamma casalinga, Alessandro è appassionato di Fisica, Ingegneria elettronica e Astronomia, ma anche un'ottima penna (ha vinto anche dei premi studenteschi di scrittura). Un «Amico Geniale» che sembra proprio una versione moderna di Elena Ferrante, che fu selezionata dalla Normale di Pisa come lui.

ORGOGLIO DEL LICEO

Il liceo Vincenzo Cuoco, fondato nel 1926, è il più antico liceo scientifico di Napoli, che oggi si è aggiornato introducendo gli indirizzi linguistici e i saperi scientifici più moderni come l'informatica. La professoressa Barbara Lemme è responsabile dell'Orientamento in uscita degli studenti, si occupa cioè di indirizzarli verso il percorso più adatto alla loro preparazione. «Sono qui da poco e avendo notato molti studenti eccellenti, mi sono data da fare per iscriverli alle selezioni della Normale di Pisa. Ho iscritto la scuola da due anni e ora è già arrivato il primo successo». Su quattro proposte, Alessandro Volpe si è fatto largo tra migliaia da tutta Italia ma anche dall'estero. Le selezioni sono rivolte ai ragazzini di quarta su base meritocratica, non solo serve una media molto alta (Alessandro ha una media di 9.45) ma bisogna avere anche interessi molteplici e una vita partecipativa. Nel 2018 in particolare vince molti premi come il primo posto alle Olimpiadi di Informatica, il terzo ai Giochi di Anacleto, la borsa di studio a Dublino per affinare l'inglese, e poi premi letterari come «La pagina che non c'era. «La selezione ci emoziona e rende orgogliosi, e arriva nel momento giusto, mentre il mondo vive una fase storica così particolare» ammette la docente.



L'ago della bilancia che potrebbe aver orientato nella scelta la commissione della Normale è la motivazione scritta dallo studente. Con schiettezza e umiltà si dichiara «indeciso» sul percorso da intraprendere pur dichiarando un interesse per la Fisica: «Studiare Fisica significa anche non arrendersi davanti alle difficoltà, e significa riuscire a fare l'impossibile. E, riflettendoci bene, è esattamente questo che voglio fare» scrive. «Davvero non so quale sarà il mio percorso di studi futuro - ammette Alessandro - quindi questo corso di orientamento è per me un momento decisivo, servirà per capire cosa è più adatto per me». L'unica pecca è che sarà tutto online: «Conoscere e confrontarmi con studenti di altre regioni e nazioni sarebbe stato stimolante. È una esperienza che vivremo a metà ma va bene così». Alessandro è felicissimo ma resta coi piedi saldi a terra come gli hanno insegnato i genitori. «Ho sempre spronato i miei figli a dare il massimo, per loro stessi, per avere più opportunità» ammette la mamma Tiziana Lemme. «Siamo una famiglia normale, senza conoscenze in vista o parenti importanti, conscia che la meritocrazia è spesso difficile da ottenere. Questo successo però mi rincuora e mi dà speranza».