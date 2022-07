Studentessa di Calvizzano in coma, l'appello: «Donate sangue»

Un accorato appello per Sara Ricciardiello, 19 enne di Calvizzano rimasta vittima di un grave incidente stradale lo scorso 18 giugno a Licola. Un incidente che costò la vita a un suo coetaneo. Sara è ricoverata ed è tuttora in coma all'ospedale Cardarelli. Familiari e istituzioni cittadine, in primis il sindaco Giacomo Pirozzi, hanno lanciato un appello affinchè in tanti donino il sangue di cui necessita la studentessa del liceo Levi di Marano.

«Rivolgo un appello a tutti voi scrive il primo cittadino - affinché il vostro buon cuore vi porti a recarvi al Cardarelli per donare il sangue necessario alla causa. Sono certo che la generosità del popolo calvizzanese sarà tanta perchè nei momenti critici sappiamo aiutarci l’uno con l’altro. È possibile farlo tutti i giorni dalle 8 alle 12. La sede è l’Ospedale Cardarelli. - Centro trasfusionale - Ingresso donatori - Per Sara Ricciardiello. Nata il 17.12.2003. Tutti i gruppi sanguigni possono donare a Sara il sangue».