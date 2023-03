Studentessa suicida dopo la laurea, occupata l'Università Federico II di Napoli

Una marcia silenziosa in ricordo di Diana, la studentessa di Somma Vesuviana di 27 anni che si è suicidata probabilmente perchè non aveva completato il ciclo di studi. A organizzare l'iniziativa il Consiglio degli Studenti: «In seguito agli eventi accaduti nella giornata di mercoledì riguardanti la perdita della nostra giovane collega, abbiamo deciso, congiuntamentea tutte le rappresentanze, di svolgere una marcia silenziosa nella giornata di oggi, a partire dalle 15.30, dalla sede centrale di corso Umberto I fino alla sede di via Porta di massa del Dipartimento di Studi Umanistici», è scritto in una nota.