Studentessa suicida, il rettore della Federico II: «Occorre segnalarci il malessere»

«Abbiamo perso una figlia, nonostante le forti azioni di sostegno agli studenti messe in atto». Il rettore della Federico II Matteo Lorito è addolorato per il suicidio della studentessa Diana Biondi, 27enne di Somma Vesuviana che sembrerebbe sia entrata in crisi a causa di un ritardo nella laurea in Lettere moderne annunciata ai familiari, mentre le mancava ancora un esame.

Lorito indica le azioni per sostenere i ragazzi con l’aiuto di psicologi e il centro Sinapsi. «Ma se il disagio non si manifesta è impossibile intervenire». Di qui l’appello ai genitori e agli amici: «Segnalateci il malessere. E, se non si riesce, non è un fallimento. Si cresce, insieme», anche se la giovane napoletana «aveva già svolto una parte della carriera».

Un messaggio rilanciato da Andrea Mazzucchi, direttore del dipartimento di Scienze umanistiche: «Dobbiamo continuare nello sforzo dell’accoglienza, frequentare i corsi aiuta a creare una comunità». Più difficili sono stati, per questo, i periodi di lockdown e didattica a distanza dovuto all’emergenza Covid. «Sfuggono proprio quel casi in cui non si arriva a chiedere sostegno».