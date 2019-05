Venerdì 24 Maggio 2019, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 16:23

Da Scampia all’Eur alla scoperta dei segreti della fibra ottica.Si è concluso il percorso di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto 27 studenti dell’ITI Ferraris, allievi iscritti alla quarta e quinta classe a indirizzo telecomunicazioni, impegnati dallo scorso dicembre nel progetto formativo messo a punto da Open Fiber ed Elis.Dopo le lezioni teoriche e pratiche a Napoli - tenute da tecnici specializzati e professionisti vari nell’orbita delle reti informatiche ultraveloci - i ragazzi hanno raggiunto il quartier generale capitolino della società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa.Accompagnati dai docenti Giovanni Ciardo, Felice Buonaguro, Pietro Formato e Luciano Ruocco, gli studenti del Ferraris sono entrati nel SOC, il Service operation center di Open Fiber, il “cervello” della rete integralmente in fibra ottica che l’azienda sta realizzando in tutta Italia.Il saluto è arrivato direttamente dal dottor Ivan Rebernik, direttore personale e organizzazione di Open Fiber, già presente a Napoli per l’avvio delle attività formative coordinate dai “maestri di mestiere” Paola Sergio (Gestione operativa) e Fabio Melia (Relazioni con i media e comunicazione).La visita si è chiusa con le tradizionali foto di rito e l’arrivederci ad alcuni dei ragazzi: a giugno i più meritevoli inizieranno infatti uno stage negli uffici della Direzione territoriale Sud Italia di Open Fiber, nelle torri del Centro direzionale.