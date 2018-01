Napoli, studenti, presidi e docenti in piazza contro le babygang: «Non molliamo»

Martedì 9 Gennaio 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 14:52

Circa 600 gli studenti, i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno sfilato in corteo contro i furti nelle scuole a Napoli. In prima linea i presidi degli istituti che negli ultimi mesi sono finiti più volte nel mirino di delinquenti che, oltre a razziare materiali e attrezzature didattiche, hanno vandalizzato aule e laboratori. A guidare la manifestazione - cui hanno preso parte, tra gli altri, il Genovesi, il Caracciolo-D’Este, la Russo-Montale e diversi istituti comprensivi di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, oltre a rappresentanti istituzionali come Ivo Poggiani e Giuliana De Lorenzo, rispettivamente presidente e consigliere della III Municipalità e diversi consiglieri della Città metropolitana - Roberta Tagliaferri, preside del liceo scientifico Caccioppoli, vittima dell’ennesimo raid la scorsa settimana.«Oggi tutte le componenti della comunità educante sono insieme per riprendersi la scuola, per renderla un luogo sicuro e di formazione accanto alle istituzioni che si stanno spendendo per la conquista della legalità - dice Adele Baride, preside del liceo Cuoco-Campanella - Ci schieriamo insieme ai ragazzi contro ogni forma di illegalità e violenza». Le fa eco la collega del Caccioppoli: «L’attenzione e il sostegno che ci stanno dando sin dal primo momento sono state fondamentali - afferma la Tagliaferri -. Ringraziamo tutti coloro che hanno risposto in maniera celere alla nostra forma di disagio. Il problema però è di più ampio respiro e il livello di attenzione deve essere sempre molto alto perché la scuola è un presidio di cultura e legalità e va salvaguardato nell’interesse dei nostri alunni».In piazza al fianco di docenti e studenti anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri: «Questo è il segnale che la città è attiva. Una città dove la comunità scolastica aggrega intorno a sé 500mila dei cittadini che la abitano. Ai 200mila studenti tra scuola di base e scuola superiore aggiungiamo il doppio dei genitori, i nonni, gli zii e tutti coloro che sentono la scuola parte di sé e vediamo che siamo una forza notevole. Quello che dispiace è che a volte questa centralità non venga ripagata in termini di attenzione quando le scuole vengono vandalizzate e private dei loro beni. Beni che si sono costruiti faticosamente con finanziamenti europei. Bisogna sorvegliare. Avere cura delle scuole come della propria casa. E’ bello che tutta la città si muova. Ma - aggiunge l’assessore - il problema non si può risolvere solo con la video sorveglianza. C’è bisogno di una rete intorno alla scuola per salvaguardarla. Perché le cose rubate nelle scuole poi vengono piazzate in attività illegali».Il corteo, seguito dagli ispettori della Digos e dagli agenti del commissariato San Carlo all’Arena guidati dal primo dirigente Claudio Cappellieri, si è concluso davanti alla sede della prefettura, dove una delegazione studentesca ha avuto un incontro con i responsabili del Governo sul tema sicurezza.