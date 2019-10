Study Room, a Napoli la prima aula studio in Italia con prenotazione online

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 16:01

Study Room, è la prima aula studio in Italia diretta da Diana Capuano con la possibilità di riservare la propria postazione tramite sito web.E’ aperta tutto l’anno dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 fino alle 00.00 e dalle 9.30 alle 13.30 durante il week-end. 165 mq, 60 postazioni e 15 scrivanie, prese multiple, wi-fi, stampante, scanner, chaise longue in area studio e relax. Le aree di ritrovo e ristoro, dedicate, sono gestite da personale specializzato nell’healthy food per favorire la concentrazione degli studenti nello studio.Study Room è la realizzazione del sogno di tutti gli studenti: no stress, spazio e ottimizzazione del tempo, in un ambiente familiare al costo di una consumazione al bar.E’ strategicamente localizzata a pochi passi dalle varie infrastrutture ed Università della città di Napoli.E’ presente sui Social, dove è maggiormente concentrato il suo target. Il suo calendario editoriale è organizzato per il coinvolgimento del maggior numero di followers altamente selezionati da esperti in comunicazione. E’ prevista nei prossimi tre anni l’apertura H24 con più sedi in Italia.