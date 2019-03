Stupro nella stazione Circum, il giudice convalida i tre arresti: «Ragazza attendibile, violenza bestiale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Marzo 2019, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2019 14:23

Una versione «credibile», ritenuta «attendibile», per altro riscontrata anche dalla «bestiale violenza subita da quella ragazza». Sono le conclusioni che spingono il giudice Valeria Montesarchio ad accogliere la richiesta di convalida degli arresti dei tre indagati per la violenza sessuale consumata nella stazione circum di San Giorgio a Cremano. Non sono stati convincenti, i tre giovani presunti aggressori. Niente sconti, né soluzioni alternative rispetto al carcere. Restano in cella, in quanto ritenuti responsabili di una violenza di gruppo, per altro perpetrata nei confronti di una ragazza fragile, incapace di divincolarsi (dalla minorata capacità difensiva). Giornata lunga, scandita dai tre interrogatori in cella degli indagati.