Stupro di Alimuri, altri due indagati: i testimoni-chiave

Venerdì 22 Marzo 2019, 10:00

Sono ufficialmente sotto inchiesta. A breve, però, Catello Graziuso e Vincenzo Di Napoli potrebbero diventare testimoni-chiave nel processo per il presunto stupro ai danni di una 50enne britannica ospite dell'hotel Alimuri a ottobre 2016. Le deposizioni dei due, all'epoca dei fatti guardiano notturno dello stabilimento balneare dell'albergo e custode di un vicino lido, potrebbero chiarire la posizione di Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D'Antonio, i cinque ex dipendenti della struttura ricettiva di Meta alla sbarra con l'accusa di violenza sessuale aggravata.L'UDIENZALa conferma è arrivata nel corso dell'udienza celebrata ieri nell'aula Izzo del Tribunale di Torre Annunziata. La posizione di Graziuso e Di Napoli è al vaglio della Procura che, al momento, non ha chiesto l'archiviazione né il rinvio a giudizio. «Siamo ancora in fase istruttoria», ha precisato il sostituto procuratore Mariangela Magariello davanti ai giudici. Il pm sta lavorando per ricostruire il ruolo di Graziuso e Di Napoli, entrambi a piede libero, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016, quando la turista britannica sarebbe stata narcotizzata con la cosiddetta «droga da stupro» e violentata prima dai baristi Miniero e De Virgilio, poi dal loro collega Gargiulo e infine dagli addetti alle cucine Regio e D'Antonio. Nel frattempo, il prossimo 4 aprile Graziuso e Di Napoli saranno ascoltati in qualità di testimoni indagati in un procedimento connesso: codice alla mano, potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere, ma da loro sono attesi chiarimenti importanti sulla presunta violenza sessuale.