Stupro nella Circum, è la gang della stazione: caccia ad altri quattro del branco

Giovedì 7 Marzo 2019, 23:33 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2019 23:42

Una banda di sette aggressori, che aveva già provato a stuprare due ragazze venti giorni fa. Un branco di sette balordi di San Giorgio a Cremano, che era entrato in azione in un’altra occasione e che ora finisce al centro delle indagini. È questo il filone investigativo sullo stupro di martedì sera nella stazione della circum: tra i sette aggressori, ci sono anche i tre indagati per la violenza sessuale consumata all’interno dell’ascensore della stazione, arrestati alle prime luci dell’alba di mercoledì.Oggi, la vittima di quell’aggressione (una 24enne di Portici) sarà ascoltata dagli inquirenti, con un doppio obiettivo: cristallizzare la denuncia della parte lesa dello stupro di martedì sera; e recuperare tutti i particolari sugli altri componenti del branco, soggetti che vanno considerati responsabili del tentativo di violenza perpetrato venti giorni fa sempre all’interno della stazione di San Giorgio a Cremano.