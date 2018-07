Stupro in Costiera. la turista in aula riconosce gli imputati «Sono stati loro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Luglio 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 08:44

Per evitare l'assalto dei cronisti è entrata in aula con largo anticipo e da un ingresso secondario. Tailleur blu, capelli legati, nemmeno un filo di trucco. Non è riuscita a trattenere il pianto nel corso dell'udienza protrattasi fino a tarda sera. Alla fine, sebbene provata, Joanne (nome di fantasia) ha raccolto le forze e riconosciuto quattro dei cinque ex dipendenti dell'hotel Alimuri accusati di averla violentata nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2016. «Sì, sono loro», ha affermato la 50enne canadese prima di lasciare il Tribunale e tornare in Inghilterra, dove risiede da anni.Nel corso dell'incidente probatorio celebrato ieri a Torre Annunziata, la turista ha ricostruito la dinamica di quella sera: due baristi dell'albergo le avrebbero offerto un drink, presumibilmente adulterato con «droga da stupro», dopodiché l'avrebbero violentata e concessa alle voglie di un numero imprecisato di altri uomini. Cinque di questi sono in carcere dal 14 maggio con l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo: Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Francesco Ciro D'Antonio e Raffaele Regio, ieri in aula con le folte barbe cresciute durante i due mesi in carcere. Indagati a piede libero, invece, risultano Catello Graziuso e Francesco Guida, anch'essi ex dipendenti dell'albergo, e Vincenzo Di Napoli, custode di un vicino stabilimento balneare. La presenza dei cinque detenuti non ha scoraggiato Joanne che, affiancata dall'avvocato Lucilla Longone, ha superato la vergogna e confermato le accuse ai presunti stupratori. Per l'avvocato Longone si è trattato di «dichiarazioni lineari, coerenti e fedeli ai fatti accaduti». Le parole della turista potranno essere utilizzate come prova nel corso dell'eventuale processo a carico degli indagati.