Stupro nel ristorante a Sorrento, pista choc: altre ragazze drogate e abusate

Venerdì 7 Dicembre 2018, 08:31 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 09:51

Silenzio. Nemmeno una parola. Davanti al magistrato, che ieri gli ha fatto visita nel carcere di Poggioreale per l'interrogatorio di garanzia, Mario Pepe ha scelto di non parlare. Troppo delicata l'inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale ai danni di una 22enne sorrentina e per traffico di stupefacenti. Troppo pesanti le valutazioni sulla base delle quali, non più tardi di martedì scorso, la polizia ha arrestato lui e la sua amica Chiara Esposito. E così il 56enne ristoratore, assistito dagli avvocati Danilo Di Maio e Giuseppe Esposito, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto proseguono le indagini sui presunti incontri a base di sesso e cocaina che si sarebbero svolti all'interno del suo locale. La vicenda è ormai nota. Il 12 ottobre 2016 Pepe, con la complicità della Esposito, avrebbe narcotizzato la vittima facendole bere vino adulterato con la cosiddetta «droga da stupro», dopodiché avrebbe abusato di lei: attimi documentati con fotografie che Pepe avrebbe persino mostrato ad alcuni conoscenti.