Stupro sulla Circum, il racconto da brividi: «Da venti giorni ero la loro preda»

Mercoledì 6 Marzo 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 23:03

Ci avevano provato già una volta, una ventina di giorni fa al massimo. In modo violento, brutale, un tentativo di violenza purtroppo non denunciato dalla vittima. Poi, quando martedì pomeriggio hanno incontrato di nuovo quella ragazza, sono tornati alla carica. E lo hanno fatto in modo viscido, fingendosi amici, chiedendo il suo perdono, provando a riparare l’offesa. Ed è stato l’inizio dell’incubo, per una ragazza di 24 anni di Portici, studentessa di buona famiglia, amante del teatro e pienamente inserita nel contesto civile napoletano. È questo il retroscena dello stupro avvenuto all’interno della stazione Circum di San Giorgio a Cremano, nel vano ascensore per i portatori di handicap, in una sorta di anfratto ricavato tra scaloni e ringhiere metalliche. È stata la ragazza a riconoscere i suoi aggressori, anche grazie al contributo di un quarto personaggio, un amico, che giorni fa l’aveva presentata a quei tre balordi. Una testimonianza forte, lucida, che ha fatto leva anche sulle immagini ricavate dalle telecamere della stazione su alcune fotografie ricavate da facebook.«COME CONGELATA»Una volta di fronte agli inquirenti, la 24enne ha provato a motivare anche la sua incapacità di reazione di fronte alla violenza usata dal branco: «Ero senza forze, non riuscivo neppure ad urlare, ero annientata dalla paura, temevo che mi picchiassero, ero completamente incapace di reagire. Solo quando mi hanno lasciata, sono tornata nella zona dei binari, mi sono seduta su una panchina e ho iniziato a piangere. Accanto a me, si è avvicinato un ragazzo che mi ha aiutato a contattare mia madre». Incapace di reagire, come stordita, una condizione di «freezing», per mutuare un termine dalla psicologia. Poche ore dopo la violenza, l’inchiesta macina i primi sviluppi. Blitz all’alba di ieri mattina, finiscono in cella Alessandro Sbrescia (classe 2001), Raffaele Borrelli (classe 2000), Antonio Cozzolino (classe 2000), accusati di violenza sessuale di gruppo, per giunta nei confronti di una ragazza fragile, molto delicata, quindi in condizioni di difesa minorata. Sono di San Giorgio a Cremano, non lavorano ma vengono indicati come habitué della stazione (ne parliamo diffusamente nella pagina accanto). Inchiesta dei pm Cristina Curatoli e Salvatore Prisco, sotto il coordinamento dell’aggiunto Raffaello Falcone (pool fasce deboli), che firmano la richiesta di convalida degli arresti. A partire da domani il faccia a faccia dei tre presunti stupratori con il gip, che potranno difendersi e dimostrare la propria innocenza di fronte ad accuse tanto gravi. Ma torniamo al retroscena emerso dalle indagini. Venti giorni fa, il primo incontro.