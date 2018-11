Giovedì 8 Novembre 2018, 20:45

Hai perso la targa nell'acqua percorrendo via Fontanelle? Ti sta aspettando vicino alla ferramenta. L'appello social è virale. Le strade delle periferie di Pompei ad ogni temporale si trasformano in fiumi in piena. Per i cittadini percorrerle diventa un dramma e c'è chi, addirittura, ritorna a casa senza la targa dell'auto, e non sapendo dove è stata persa rinuncia a cercarla. Nell'ultimo temporale, che ha messo in ginocchio tutta la Campania causando anche diverse vittime, molte delle targhe si sono staccate dalle automobili che hanno percorso via Fontanelle, trasformata in un fiume di acqua e fango. Queste targhe perse sono state raccolte e collocate su un muretto in attesa che i legittimi proprietari vadano a recuperarle. Ma come fare per informarli? Nasce così l'appello social e il post su un gruppo Facebook diventa virale.