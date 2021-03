Due sub morti nell'immersione, il titolare del diving condannato a 30 mesi: fu omicidio colposo

Lara Scamardella aveva solo tredici anni, quando perse la vita durante un'immersione nella Secca delle Formiche, nel tratto di mare tra Ischia e Procida. Con lei, nel disperato tentativo di salvarla, morì anche il sub Antonio Emanato, 42enne che da un anno aveva il patentino da istruttore scaduto. A distanza di tre anni e mezzo da quella tragica immersione è arrivata la sentenza di condanna per Edoardo Ruspantini, istruttore e organizzatore di quella escursione subacquea, titolare del Diving Subaia. È di due anni e mezzo di reclusione la pena inflitta dal giudice, al termine del lungo e complesso iter processuale, partito nel 2018 e interrotto per un anno a causa dell'arresto del giudice Alberto Capuano e per lo stop dovuto alla pandemia. Le udienze sono riprese lo scorso luglio e il procedimento ha avuto una accelerata negli ultimi mesi, con la pm Francesca De Renzis che ha coordinato le indagini e rappresentato l'accusa in aula che aveva chiesto la condanna per omicidio colposo. Assolti, invece, gli altri due imputati Ornella Girosi (collaboratrice del Diving Subaia e guida nella immersione) e Francesco De Luca, aiutante occasionale del centro subacqueo Baia-Bacoli, per il quale l'accusa aveva chiesto l'assoluzione in sede di requisitoria.

Una dozzina di udienze, tanti testimoni, diversi consulenti per arrivare alla decisione di primo grado. Nel corso delle indagini era stato acquisito anche il filmato registrato dalla telecamere dell'istruttore subacqueo, che riprese quei tragici momenti e registrò gli ultimi istanti dell'immersione. Era il 13 agosto 2017, quando partì l'allarme dalla Secca delle Formiche, un'area sommersa tra le isole di Ischia e Procida, ricca di grotte e anfratti. Un paradiso per i sub, che purtroppo si trasformò nel teatro di una tragedia. Lara era figlia di un commerciante di Bacoli, amava il canto e lo studio, ma soprattutto il mare, la vela, le immersioni. Già altre due volte aveva preso lezioni, era ancora una principiante, ma decise di immergersi con Antonio Emanato, amico di famiglia, ex istruttore e discendente di una famiglia di sub. In tempi normali, quella sarebbe stata una tranquilla escursione subacquea, ma le correnti marine avevano agitato il mare e causarono non pochi problemi. Una volta entrati in una grotta a circa 12 metri di profondità, la fanghiglia smossa dalle correnti e dal passaggio dei sub rese le acque torbide e diventò impossibile ritrovare la via d'uscita. Lara rimase incastrata, Emanato se ne accorse. L'aria nelle bombole si esaurì in pochi minuti. In un ultimo tentativo l'uomo le lasciò anche la sua bombola, mentre tentava di risalire in superficie per chiedere aiuto. Fu il primo a perdere la vita, poco dopo si spense anche la tredicenne.

La macchina dei soccorsi si mise subito all'opera, ma le condizioni meteomarine non resero semplice il recupero delle salme. Quella dell'ex istruttore 42enne, anche lui di Bacoli e proprietario di un centro diving, fu ritrovato nel corso di quella giornata. Lara, invece, era rimasta incastrata: i soccorritori la trovarono ancora abbracciata alla seconda bombola. Con un'imbarcazione, Lara ed Emanato erano partiti di mattina dal porto di Baia. Erano attesi al rientro per ora di pranzo, ma già a mezzogiorno fu dato l'allarme. Per ore i familiari della tredicenne e del 42enne attesero notizie. A distanza di quasi quattro anni da quella tragedia, ieri i giudici hanno ritenuto responsabile l'organizzatore di quella escursione. Con il mare agitato, forse, non doveva esserci. Oppure, in quel tratto di mare non bisognava immergersi. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni che hanno spinto il tribunale a condannare a due anni e mezzo il titolare del Diving Subaia. Di quella tragica mattina restano le due vite spezzate e il ricordo di una ragazzina che amava il mare.

