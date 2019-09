In un terreno demaniale sui monti lattari, in località depugliano, i carabinieri della compagnia di castellammare di stabia e del nucleo elicotteristi di pontecagnano faiano hanno localizzato 56 piante di cannabis indica alte oltre 2 metri. prima sono state effettuate le operazioni di campionatura, poi le piante sono state distrutte lì sul posto. le indagini proseguono per individuare i coltivatori.

Giovedì 26 Settembre 2019, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA