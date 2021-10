Suicidi a Napoli, il vescovo Battaglia sul ponte di San Rocco: «Lotto con voi, fermiamo questa strage»

Aveva promesso di schierarsi al fianco dei residenti di via nuova San Rocco che chiedono attenzione per alzare barriere di protezione sul ponte dei suicidi, il vescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, è stato di parola: ieri pomeriggio è andato nella parrocchia di San Rocco, a pochi metri dal ponte, e ha incontrato i residenti preoccupati, poi ha chiesto di andare personalmente sul ponte, dove s'è fermato qualche minuto in raccoglimento.