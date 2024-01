Suicidi in carcere, manifesti choc a Napoli: «Basta morti sotto la custodia dello Stato»

«Carceri o cimiteri?» è il quesito che campeggia su uno dei tanti manifesti funebri apparsi questa notte nei vicoli del centro storico di Napoli per denunciare il picco di suicidi negli istituti penitenziari del Paese. Dall'inizio del 2024, sono già 9 i casi di suicidio tra i detenuti nelle carceri italiane, 3 dei quali si sono registrati nella sola casa circondariale di Poggioreale. A rivendicare l’azione sono stati questa mattina gli attivisti del centro sociale “Ex Opg Je So' Pazzo” di Materdei.

«Il carcere napoletano di Poggioreale – spiegano - è il simbolo di tutte le disfunzioni del sistema carcerario: sovraffollamento, mancanza di personale e privazione di ogni diritto e tutela per i detenuti che risultano essere trattati quotidianamente come bestie, piuttosto che come esseri umani.

Altro elemento che rende palese la grave inefficienza del carcere di Poggioreale è la presenza di solo due psichiatri a fronte dei 2100 detenuti. Gli esperti hanno inoltre visto le proprie ore di lavoro dimezzate nello scorso anno, tutto questo a fronte di un aumento costante della popolazione detenuta con gravi problemi psichici».

Gli attivisti napoletani, infine, contestano le politiche inefficaci mosse dall’esecutivo sul tema ormai all’ordine del giorno tra le cronache cittadine. «La risposta del governo a questa situazione, comune a molte carceri d'Italia, è la creazione nuovi reati oltre al totale menefreghismo nei confronti dei suicidi di detenuti, tacciati come incidenti inevitabili. E invece noi sappiamo che questi non sono incidenti e vogliamo riportare a galla le condizioni in cui vigono i detenuti d'Italia, ridare loro voce e dignità, cose che sembrano perdere dopo il primo passo in carcere!».