Suicidio a Caivano, uomo trovato impiccato in casa: dieci anni fa la morte della moglie

Un anziano di 82 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione a Caivano, in via Catullo, nella frazione di Pascarola.

Le prime indagini sulla triste vicenda portano, verosimilmente, ad un suicidio per impiccagione. Sono tuttora in atto gli accertamenti dei militari della locale stazione dei carabinieri, coordinati dal tenente Antonio La Motta.

Una pattuglia dell’Arma è giunta immediatamente sul posto, pochissimi minuti dopo la segnalazione dei parenti che, preoccupanti dal silenzio, non riuscivano a mettersi in contatto con l’82enne congiunto.

Ora si sta cercando di fare piena luce sulla tragedia, per non escludere altre possibili piste.

L’uomo, molto conosciuto in città, è descritto da amici e parenti come una persona molto tranquilla, che, purtroppo, viveva da solo da oltre 10 anni, per la scomparsa della moglie. Non avrebbe avuto neanche problemi di carattere economico.