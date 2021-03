Suicidio a Marano di Napoli: donna si lancia da un balcone di via Falcone

Dramma alle prime luci dell'alba nel comune di Marano. Una donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, si sarebbe lanciata da un balcone di un appartamento della centralissima via Giovanni Falcone.

Il corpo dell'anziana, riverso sull'asfalto, è al momento coperto da un telo. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di via Nuvoletta, che hanno avviato le prime indagini del caso. Il traffico è in tilt in tutta la zona e nelle arterie a ridosso del luogo in cui si è verificato il tragico evento.