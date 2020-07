Ha salutato la figlia 15enne, un ultimo bacio, e poi l'addio. Per sempre. È morta così una mamma di Poggioreale, suicida a 47 anni in una domenica di luglio. La donna s'è lanciata dal quarto piano sotto gli occhi della figlia. Inutili i soccorsi delle due ambulanze intervenute sul posto. È morta sul colpo. Spetterà adesso alla polizia risalire alle cause del drammatico gesto.

Ultimo aggiornamento: 19:00

