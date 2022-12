Suicidio a Napoli oggi: uomo si lancia dalla finestra del suo appartamento davanti alla moglie

Nel quartiere Soccavo un uomo s'è tolto la vita questa mattina, lanciandosi dalla finestra del suo appartamento posto al secondo piano di una palazzina in via Servio Tullio.

Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi, giunti sul posto, poco dopo l'accaduto.

Non si conoscono, per il momento, quali siano le motivazioni che abbiano spinto l'uomo a compiere tale gesto. La moglie, presente in casa, non ha avuto il tempo di fermare il folle gesto dell'uomo. Sulla vicenda le forze dell'ordine, accorse sul luogo poco dopo, avranno modo di indagare.

Molti abitanti del quartiere si sono mobilitati, richiamati dalle urla disperate della donna, che vedendo il corpo dell'uomo riversato a terra ha subito tentato disperatamente di chiedere aiuto ma è stato tutto inutile.