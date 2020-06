Suicidio a Napoli, uomo si uccide a 42 anni lanciandosi dal quarto piano

Un 42enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Raffaele Testa, a San Giovanni a Teduccio. L’uomo, come è stato accertato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto, si è lanciato dalla finestra di un pianerottolo, cadendo in strada dove è stato soccorso da un’ambulanza del 118 nel tardo pomeriggio di oggi.

L’equipaggio della postazione Ascalesi ha tentato invano di rianimare il 42enne che, all’arrivo dei sanitari, già non dava segni di vita. Inizialmente l’intervento dei poliziotti è stato necessario anche per calmare lo stato di forte agitazione di circa un centinaio di persone che hanno accerchiato i sanitari, gridandogli contro e durante i soccorsi, poi si è staccato un pezzo di vetrata dalla finestra del palazzo che è precipitato a pochi passi dal luogo in cui medico e infermiere stavano assistendo l’uomo. Il 42enne, soffriva di stati depressivi ed era seguito dal servizio di Igiene Mentale dell’Asl Napoli 1.

Ultimo aggiornamento: 21:59

