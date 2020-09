Suicidio a Portici, 32enne trovato impiccato in casa: centinaia di messaggi d'addio sul web

Si è tolto la vita a 31 anni, lasciando la sua famiglia disperata e con tanti punti interrogativi. La tragedia nella tarda serata di ieri, in via Cristoforo Colombo, dove è stato rinvenuto il corpo del giovane. Una notizia che ha lasciato sgomenti tutti, non a caso sono già centinaia nelle ultime ore i pensieri affidati al web sulla sua scomparsa così assurda e insensata.

Eppure, dalle parole di chi lo conosceva e frequentava anche assiduamente, appare un ritratto ben distante dalla possibilità di un gesto così estremo. E se c'è il sospetto di un malessere psicologico che il 31enne avrebbe potuto tacere da tempo, fino a condurlo a quel drammatico epilogo, c’è anche chi invece teme che a scuoterlo sia stato altro. Al momento le domande sono tante. Il 31enne viveva da solo da quando aveva perso suo nonno, con il quale divideva l’appartamento di via Colombo. Non è chiaro se possa esserci stata qualche improvvisa difficoltà che al ragazzo può essere sembra insormontabile.

Dubbi che sarà la polizia a fugare, attraverso le indagini avviate già da ieri sera. Intanto resta il fortissimo dolore di una comunità che piange purtroppo un ennesimo suicidio sul territorio dall’inizio dell’anno.

