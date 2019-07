Ancora un suicidio a Poggioreale: muore 50enne, prima volta in cella

Lunedì 1 Luglio 2019, 10:43

Ancora un morto nel carcere di Napoli-Poggioreale: un 50enne, detenuto nel reparto Firenze, si è tolto la vita. Lo rende l'Osapp. Si tratta del terzo caso di morte nella casa circodariale in tre giorni: il primo decesso risale alle 3 di sabato scorso, anche questo è un caso di suicidio. Ieri pomeriggio, alle 16, invece, è morto un altro detenuto, per cause naturali. Stamattina, infine, il decesso del 50enne, da un anno in cella, per la prima volta.«Purtroppo la realtà di Poggioreale - dicono i segretari dell'Osapp regionale e provinciale di Napoli Palmieri-Castaldo - non fa sconti a nessuno, l'istituto penitenziario più grande d'Italia e più affollato, con circa 2300 detenuti in conta e diversi reparti in ristrutturazione per gravi carenze sulla sicurezza, con personale di Polizia Penitenziaria in sottorganico di circa 200 unità».