Napoli, choc a Fuorigrotta: si lancia dal settimo piano, muore sul colpo

Lunedì 26 Agosto 2019, 18:48

Tragedia a Fuorigrotta: un giovane di soli ventiquattro anni si è tolto la vita questa pomeriggio lanciandosi dal balcone dalla sua abitazione al settimo piano di via Gennaro Jacopo, dopo essere salito su uno scaletto. Sconvolti e terrorizzati i passanti che erano in strada hanno subito allertati il 118.Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma per il giovane, dopo un volo di diversi piani in caduta libera, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo per il tremendo impatto con il suolo, e gli stessi sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.Il giovane si trovava nella propria abitazione dove viveva con la mamma, quando ha compiuto l'estremo gesto. Il ragazzo che viveva con la mamma era in cura presso il CIM, Centro di Igiene Mentale.Il giovane soffriva da qualche tempo di depressione, stando a quanto emerso sul posto poco dopo la tragedia da alcuni residenti, ma l'intera vicenda, così come l'esatta dinamica della tragedia accaduta, è in realtà ancora tutta da chiarire da parte dei Carabinieri della stazione di Fuorigrotta prontamente intervenute sul luogo della tragedia.