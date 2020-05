Napol: giù dal terzo piano, 60enne muore sul colpo a Fuorigrotta. Era un paziente psichiatrico

E' precipitato dal terzo piano di un palazzo su via Fuorigrotta, impattando al suolo da un'altezza di 12 metri, dove si trova il balcone dell'abitazione al civico 26 in cui risiedeva. Un 60enne napoletano, è morto sul colpo come accertato dai sanitari intervenuti con l'ambulanza della postazione Chiatamone, poco dopo le 21, orario in cui è avvenuta la precipitazione.



Sul posto, insieme all'equipe del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine accertando che l'uomo abitava da solo ed era un paziente psichiatrico in cura presso strutture specifiche per questo tipo di assistenza sanitaria. L'ipotesi che l'uomo abbia voluto suicidarsi, scavalcando il balcone e lanciandosi nel vuoto rimane, al momento, quella più probabile secondo le forze dell'ordine intervenute che sono in attesa dell'arrivo dell'autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA