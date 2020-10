Choc a Napoli, 71enne scende dall'auto e si lancia dal ponte di San Rocco: morto sul colpo

Un 71enne si è lanciato dal ponte di San Rocco, a Napoli intorno alle 19.30. L'uomo, residente a Giugliano è morto sul colpo dopo essere precipitato nel vallone nei pressi dell' area dell’ex deposito Garittone, a Capodimonte.

Le squadre 1b e 2b dei Vigili del Fuoco, intervenute con il corpo speciale del nucleo speleo alpino fluviale, hanno impiegato quasi due ore per estrarre il corpo dell'anziano del quale è stato constatato il decesso da parte del personale medico dell'ambulanza del 118 giunta sul posto.

Alcuni residenti della zona, hanno riferito che l'anziano si trovava in auto con moglie e figli, prima di scendere dall’abitacolo e lanciarsi nel vuoto. Da anni, il ponte San Rocco è diventato lo scenario di episodi drammatici e suicidi, nonostante sia stato più volte attenzionato per la sua estrema pericolosità da comitati cittadini e associazioni che nw hanno richiesto la messa in sicurezza.

